"Галатасарай" готов заплатить "Зениту" за Кришито один миллион евро

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может покинуть клуб.Как сообщает Milliyet, "Галатасарай" в январе готов заплатить за итальянского футболиста 1 миллион евро.Кришито намерен завершить этап карьеры в "Зените" и рассмотрит предложение "Галатасарая". Контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.