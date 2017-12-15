Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Галатасарай" готов заплатить "Зениту" за Кришито один миллион евро

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может покинуть клуб.

Как сообщает Milliyet, "Галатасарай" в январе готов заплатить за итальянского футболиста 1 миллион евро.

Кришито намерен завершить этап карьеры в "Зените" и рассмотрит предложение "Галатасарая". Контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.
Теги: Кришито Зенит Трансферы Галатасарай
Вчера, 23:20
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот не понимаю, а напрямую не проще, за пол-года вроде разрешено... Мы тебе лям лично, + контракт не хуже по предварительному договору, а ты к нам в Турцию ...


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надо покупать замену...срочно...до выборов...мульенов за 30


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:01) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanAttack
Цитата: Gerolsteiner 1001
Вот нафига 1 000 000 платить , если через полгода свободный агент ... Если только позарез нужен туркам ... Прямо сейчас , кто их знает

Кто сказал что свободный агент, с ним то скорее всего продлят контракт , 30 лет не пенсионер еще для защитника.

Новость внимательно читал ... Ещё раз перечитай первый и последний абзац ... Где про подписание нового контракта ... !? Или читаем только заголовки ... ?!
Регистрация: 18.06.2015
№7 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потеряем Кришито. останемся без игроков с Яйцами.


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: holod хамина (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
interested,
да точно..........хрень какая то...игроки несопоставимы по значимости для зенита...и всего 1 млн.
Регистрация: 16.05.2011
№5 Написал: interested (Вчера, 23:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Вы посмотрите: за бесподобного Кришито - 1 млн евро, а за абсолютное .овно Шатова "Зенит" просит 12 млн. !? open_mouth
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: FanAttack Москва (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Gerolsteiner 1001
Вот нафига 1 000 000 платить , если через полгода свободный агент ... Если только позарез нужен туркам ... Прямо сейчас , кто их знает

Кто сказал что свободный агент, с ним то скорее всего продлят контракт , 30 лет не пенсионер еще для защитника.
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Продано


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 23:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот нафига 1 000 000 платить , если через полгода свободный агент ... Если только позарез нужен туркам ... Прямо сейчас , кто их знает
Регистрация: 18.06.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:22) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Миллион??? Так разбрасываться огромными деньгами


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.