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Херард Деулофеу выбыл из строя из-за травмы

Нападающий "Барселоны" Херард Деулофеу из-за травмы, полученной на тренировке в пятницу, будет вынужден пропустить от 7 до 10 дней, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Деулофеу сыграл в девяти матчах (494 минуты) чемпионата Испании, забил один гол и отдал один голевой пас.
Теги: Барселона
Вчера, 23:31
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