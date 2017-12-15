Херард Деулофеу выбыл из строя из-за травмы

Нападающий "Барселоны" Херард Деулофеу из-за травмы, полученной на тренировке в пятницу, будет вынужден пропустить от 7 до 10 дней, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.В нынешнем сезоне Деулофеу сыграл в девяти матчах (494 минуты) чемпионата Испании, забил один гол и отдал один голевой пас.