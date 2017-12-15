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На стадионе "Зенита" полностью сняли газон (фото)

В Санкт-Петербурге на стадионе "Зенита" проводятся работы по смене газону. Сегодня на поле осталась только песчаная подушка, на которую будет постелено новое поле.

В следующем году первая игра на обновленном газоне состоится 22 февраля, когда "Зенит" примет "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поле также планируется поменять перед ЧМ-2018.

Теги: Зенит
Вчера, 23:50
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(1)
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 00:36) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
кони вытаптали


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да это просто праздник какой-то...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Вчера, 23:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Бакланы разбили крышу и похитили газон.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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