На стадионе "Зенита" полностью сняли газон (фото)

В Санкт-Петербурге на стадионе "Зенита" проводятся работы по смене газону. Сегодня на поле осталась только песчаная подушка, на которую будет постелено новое поле.В следующем году первая игра на обновленном газоне состоится 22 февраля, когда "Зенит" примет "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поле также планируется поменять перед ЧМ-2018.