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"Монако" разгромил "Сент-Этьен"

"Монако" обыграл "Сент-Этьен" в матче 18-го тура чемпионата Франции - 4:0.

Чемпионат Франции

18 тур

"Сент-Этьен" – "Монако" 0:4

Голы: Сидибе, 3, Лемар, 32, Фабиньо, 53, Кейта, 60

"Сент-Этьен": Рюффье, М'Бенге, Теофиль-Катерин, Габриэл, Пажо, Кабелла (Джанко, 88), Эрнани (Диуссе, 66), Майга, Монне-Паке, Вагнер (Мулен, 56), Дьони

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Жемерсон, Жорже, Фабиньо, Лопеш (Дьякаби, 87), Лемар (Геззаль, 66), Моутинью, Кейта (Каррильо, 77), Фалькао

Предупреждения: Пажо, 73

Удаления: Рюффье, 53
Теги: Монако Сент-Этьен
Сегодня, 01:12
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