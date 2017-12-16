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СМИ: Игорь Черевченко провел переговоры с "Ростовом"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко провел переговоры с "Ростовом", передает championat-rostov.ru.

Сообщается, что наставник калининградцев встретился с руководством клуба, но конкретных решений принято не было.
Теги: Ростов Черевченко
Сегодня, 08:51
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