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Далер Кузяев: Заболотный - это трудолюбивый, в меру скромный парень

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев заявил, что рад переходу в стан сине-бело-голубых нападающего Антона Заболотного.

– Новичок сине-бело-голубых Антон Заболотный рассказал, что из всех зенитовцев лучше всех знает вас. Где познакомились?

– В сборной подружились. Очень рад, что он перешел в нашу команду. Это трудолюбивый, в меру скромный парень. Антон нам поможет.

– Заболотный советовался с вами перед переходом?

– Нет. Я не знал, что у него есть возможность оказаться в "Зените". Когда появилась новость о трансфере, отправил ему сообщение с поздравлениями.

– Нападающий сравнил свою историю с вашей.

– Думаю, они действительно похожи. Антон так же, как и я, играл в первой и второй лигах. Параллели есть.

СЭ
Теги: Кузяев Заболотный Зенит
Сегодня, 09:12
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