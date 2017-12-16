Далер Кузяев: Заболотный - это трудолюбивый, в меру скромный парень

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев заявил, что рад переходу в стан сине-бело-голубых нападающего Антона Заболотного.– В сборной подружились. Очень рад, что он перешел в нашу команду. Это трудолюбивый, в меру скромный парень. Антон нам поможет.– Нет. Я не знал, что у него есть возможность оказаться в "Зените". Когда появилась новость о трансфере, отправил ему сообщение с поздравлениями.– Думаю, они действительно похожи. Антон так же, как и я, играл в первой и второй лигах. Параллели есть.