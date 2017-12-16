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Луиш Нету: за первое время в России я испытал шок

Защитник "Фенербахче" Луиш Нету, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал о жизни в России.

"Я провел 22 или 24 матча за "Сиену", клубу нужны были деньги. У меня был вариант перейти в более сильный итальянский клуб. "Сиена" же хотела продать меня за границу, чтобы получить больше денег. Мной интересовались "Зенит" и киевское "Динамо", я выбрал "Зенит".

Я провел в России пять лет. Первым шоком, который я испытал, была холодная погода в феврале. Я никогда не был там, а снег всегда давал мне ощущение несчастья. Я не мог полностью адаптироваться к новым условиям, также были проблемы с моей зарплатой.

После прихода Виллаш-Боаша все стало улучшаться. Он изменил философию, я начал получать удовольствие. В "Зените" я выиграл пять трофеев, жизнь в России мне начала нравиться", - передает слова Нету "СЭ" со ссылкой на турецкие СМИ.
Теги: Нету Зенит
Сегодня, 10:25
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№1 Написал: LLM (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пришел Виллаш-Боаш и закончились страшные февральские морозы, растаял снег и началась весна?
Регистрация: 21.02.2017
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