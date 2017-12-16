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"Шахтер": с теми, кто не считает, что Донецк – это Украина, нам не по пути

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о болельщиках, которые приезжают поддержать команду на матчи в Харькове.

"Болельщики из неподконтрольных территорий? Сегодня мы только знаем о том, что они ездят. Но данные о том, сколько их ездит, как они достаются, сложно получить. Не думаю, что это какие-то массовые приезды, но болельщики приезжают. Это однозначно.

Донецк – это Украина. Здесь все понятно и нет больше о чем говорить. С теми, кто не разделяет этот принцип, нам не по пути", - цитирует Палкина "Футбол 24".
Теги: Шахтер
Сегодня, 10:30
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(4)
№5 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Палкин, а ты спроси у жителей Донбасса чья это территория, если не бздишь. Скорее Шахтёр вернётся в Донецк, чем Донецк на Украину, от которой скоро мало что останется.
Цитата: Alecs Sp
Да что бы шавки еще сказали, сидя во Львове.

Не, из Львова они тоже сбежали, теперь их Харьков пригрел.

Что он скажет, когда, в скором времени, Харьков тоже отвалится от дуркаины?


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№4 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Реал»
ну,вот и шахтёр офашистился,легли всё таки под эту мразь во власти,жаль, у нас в ростове многие за них болели
Регистрация: 19.10.2010
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Палкин, а ты спроси у жителей Донбасса чья это территория, если не бздишь. Скорее Шахтёр вернётся в Донецк, чем Донецк на Украину, от которой скоро мало что останется.
Цитата: Alecs Sp
Да что бы шавки еще сказали, сидя во Львове.

Не, из Львова они тоже сбежали, теперь их Харьков пригрел.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: Fingal Слава Господу не СПБ.. а был ведь замечательный город, а тепрь там какие-то фанаты.. бр-р-.. (Сегодня, 10:49) #
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  •  (6)

так и надо обзываться шохтир-лемберговщина, без шаровар и чубов, на худбил не допускать..
Регистрация: 25.05.2017
№1 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да что бы шавки еще сказали, сидя во Львове.
Регистрация: 25.06.2017
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