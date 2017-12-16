"Шахтер": с теми, кто не считает, что Донецк – это Украина, нам не по пути

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о болельщиках, которые приезжают поддержать команду на матчи в Харькове."Болельщики из неподконтрольных территорий? Сегодня мы только знаем о том, что они ездят. Но данные о том, сколько их ездит, как они достаются, сложно получить. Не думаю, что это какие-то массовые приезды, но болельщики приезжают. Это однозначно.Донецк – это Украина. Здесь все понятно и нет больше о чем говорить. С теми, кто не разделяет этот принцип, нам не по пути", - цитирует Палкина "Футбол 24".