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Алексей Сафонов: футбол - это бизнес, продается не только Промес, но и Месси

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение о возможных трансферах "Спартака".

– Промес? Футбол – это бизнес, поэтому любой может уйти. Не только Промес, но и Месси продается. Если кто-то предложит серьезные деньги, почему нет?

Я бы заострил внимание на обороне. Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.

– А немного ли? Уже есть Кутепов, Джикия, Ташчи, Боккетти.

– Мне кажется, с Сердаром контракт продлевать не будут.

– Джикия недавно продлил соглашение со "Спартаком" до 2022 года.

– Георгий выглядит хорошо. Сравнивать его с Хидиятуллиным и другими звездами СССР преждевременно, хотя многие уже охотно это делают. Джикия прибавляет, это видно. Он старательный, боевой такой и болельщикам нравится. Поэтому переподписание на данном этапе выглядит логичным. Особенно в условиях лимита, – передает слова Сафонова "Советский спорт".
Теги: Сафонов Спартак
Сегодня, 11:10
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо.

Ну вот хоть не зря в ЛЧ попали, глазенки начинают потихоньку открываться, что ни одного игрока уровня европейского у Спартака нет.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:40) #
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Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.
и для чемпионата России вышеперечисленные позиции нужно укреплять


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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