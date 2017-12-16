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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сафонов: футбол - это бизнес, продается не только Промес, но и Месси
Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение о возможных трансферах "Спартака".
– Промес? Футбол – это бизнес, поэтому любой может уйти. Не только Промес, но и Месси продается. Если кто-то предложит серьезные деньги, почему нет?
Я бы заострил внимание на обороне. Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.
– А немного ли? Уже есть Кутепов, Джикия, Ташчи, Боккетти.
– Мне кажется, с Сердаром контракт продлевать не будут.
– Джикия недавно продлил соглашение со "Спартаком" до 2022 года.
– Георгий выглядит хорошо. Сравнивать его с Хидиятуллиным и другими звездами СССР преждевременно, хотя многие уже охотно это делают. Джикия прибавляет, это видно. Он старательный, боевой такой и болельщикам нравится. Поэтому переподписание на данном этапе выглядит логичным. Особенно в условиях лимита, – передает слова Сафонова "Советский спорт".
– Промес? Футбол – это бизнес, поэтому любой может уйти. Не только Промес, но и Месси продается. Если кто-то предложит серьезные деньги, почему нет?
Я бы заострил внимание на обороне. Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.
– А немного ли? Уже есть Кутепов, Джикия, Ташчи, Боккетти.
– Мне кажется, с Сердаром контракт продлевать не будут.
– Джикия недавно продлил соглашение со "Спартаком" до 2022 года.
– Георгий выглядит хорошо. Сравнивать его с Хидиятуллиным и другими звездами СССР преждевременно, хотя многие уже охотно это делают. Джикия прибавляет, это видно. Он старательный, боевой такой и болельщикам нравится. Поэтому переподписание на данном этапе выглядит логичным. Особенно в условиях лимита, – передает слова Сафонова "Советский спорт".
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