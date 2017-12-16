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Жозе Моуринью: если за Мхитаряна и Шоу дадут хорошие деньги, то рассмотрим предложения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу футболистов команды хавбека Генриха Мхитаряна и защитника Люка Шоу.

"Если будут предлагать хорошие деньги, мы рассмотрим предложения. Так я отвечаю, когда клуб советуется со мной по поводу продажи игроков.

У каждого футболиста есть своя цена. Если игрок недоволен, и за него предлагают хорошие деньги, я не стану отказывать. Так было с Депаем и Шнайдерлином", – передает слова Моуринью The Telegraph.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:59
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