Жозе Моуринью: если за Мхитаряна и Шоу дадут хорошие деньги, то рассмотрим предложения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу футболистов команды хавбека Генриха Мхитаряна и защитника Люка Шоу."Если будут предлагать хорошие деньги, мы рассмотрим предложения. Так я отвечаю, когда клуб советуется со мной по поводу продажи игроков.У каждого футболиста есть своя цена. Если игрок недоволен, и за него предлагают хорошие деньги, я не стану отказывать. Так было с Депаем и Шнайдерлином", – передает слова Моуринью The Telegraph.