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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Аргентинский клуб понижен в классе из-за избиения фанатами арбитров матча (фото)
Клуб четвертого дивизиона чемпионата Аргентины "Хувентуд" был наказан за поведение фанатов.
В ноябре после матча плей-офф за выход в третий дивизион против "Индепендьенте" болельщики выбежали на поле и избили судейскую бригаду. Одному из арбитров пробили голову камнем, передает "Газета.Ru".
В ноябре после матча плей-офф за выход в третий дивизион против "Индепендьенте" болельщики выбежали на поле и избили судейскую бригаду. Одному из арбитров пробили голову камнем, передает "Газета.Ru".
#FederalB No es la guerra. Es es vestuario luego de la agresion a la Terna Arbitral de Juventud Pergamino vs Independiente Chivilcoy pic.twitter.com/5wuJjWzCTd— Ascenso del Interior (@ascensointerior) November 30, 2017
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