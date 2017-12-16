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Аргентинский клуб понижен в классе из-за избиения фанатами арбитров матча (фото)

Клуб четвертого дивизиона чемпионата Аргентины "Хувентуд" был наказан за поведение фанатов.

В ноябре после матча плей-офф за выход в третий дивизион против "Индепендьенте" болельщики выбежали на поле и избили судейскую бригаду. Одному из арбитров пробили голову камнем, передает "Газета.Ru".


Сегодня, 13:59
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