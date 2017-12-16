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Юрий Жирков: хотел бы остаться в "Зените", новый контракт пока не предлагали

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что хотел бы продлить контракт с петербургским клубом.

"Контракт заканчивается летом, но новый мне пока не предлагали. Да (хочу остаться в клубе), думаю, любой игрок хотел бы остаться в "Зените".

Предложений (от других клубов) нет, сейчас я в отпуске", - передает слова Жиркова ТАСС.
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 14:43
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:52) #
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Кто знает, сколько будет стоить 35-летний Жирков после чемпионата мира, на котором появится россыпь молодых талантливых звезд. Как говорят в народе, хотеть не вредно.
Регистрация: 17.04.2017
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