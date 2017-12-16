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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Крис Мавинга: Канада по сравнению с Россией – это рай
Бывший защитник "Рубина" Крис Мавинга, выступающий за "Торонто", сравнил Россию и Канаду.
"Канада является красивой страной, хоть и с суровыми зимами. Здесь очень безопасно, всё под контролем, а люди очень заботливые, что является важным фактором для моей дочери.
Канада по сравнению с Россией – это рай. В России есть хорошие люди, но они очень холодные. Там трудно наладить контакты с окружающими. В "Рубине" у меня проблем не было, но за пределами клуба не чувствовал, что в этой стране люди приветливы. А ещё этот климат! Думаю, чемпионат мира поможет российскому народу открыться для иностранцев.
Что касается информации о задержках зарплаты в "Рубине", то это меня удивляет, поскольку мне они тоже должны деньги! У меня оставалось шесть месяцев по контракту. Мы договорились о его досрочном прекращении, и что мне выплатят компенсацию. С тех пор никаких новостей не было.
Меня не удивляет эта ситуация в целом, поскольку клуб делал много бесполезных приобретений. Из-за числа новичков возникли проблемы и у тренера. Внутри клуба царит хаос. А по поводу задолженности я подавать жалобу не буду, поскольку мне эти средства не необходимы", - цитирует Мавинга "Чемпионат" со ссылкой на Goal.
"Канада является красивой страной, хоть и с суровыми зимами. Здесь очень безопасно, всё под контролем, а люди очень заботливые, что является важным фактором для моей дочери.
Канада по сравнению с Россией – это рай. В России есть хорошие люди, но они очень холодные. Там трудно наладить контакты с окружающими. В "Рубине" у меня проблем не было, но за пределами клуба не чувствовал, что в этой стране люди приветливы. А ещё этот климат! Думаю, чемпионат мира поможет российскому народу открыться для иностранцев.
Что касается информации о задержках зарплаты в "Рубине", то это меня удивляет, поскольку мне они тоже должны деньги! У меня оставалось шесть месяцев по контракту. Мы договорились о его досрочном прекращении, и что мне выплатят компенсацию. С тех пор никаких новостей не было.
Меня не удивляет эта ситуация в целом, поскольку клуб делал много бесполезных приобретений. Из-за числа новичков возникли проблемы и у тренера. Внутри клуба царит хаос. А по поводу задолженности я подавать жалобу не буду, поскольку мне эти средства не необходимы", - цитирует Мавинга "Чемпионат" со ссылкой на Goal.
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