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Крис Мавинга: Канада по сравнению с Россией – это рай

Бывший защитник "Рубина" Крис Мавинга, выступающий за "Торонто", сравнил Россию и Канаду.

"Канада является красивой страной, хоть и с суровыми зимами. Здесь очень безопасно, всё под контролем, а люди очень заботливые, что является важным фактором для моей дочери.

Канада по сравнению с Россией – это рай. В России есть хорошие люди, но они очень холодные. Там трудно наладить контакты с окружающими. В "Рубине" у меня проблем не было, но за пределами клуба не чувствовал, что в этой стране люди приветливы. А ещё этот климат! Думаю, чемпионат мира поможет российскому народу открыться для иностранцев.

Что касается информации о задержках зарплаты в "Рубине", то это меня удивляет, поскольку мне они тоже должны деньги! У меня оставалось шесть месяцев по контракту. Мы договорились о его досрочном прекращении, и что мне выплатят компенсацию. С тех пор никаких новостей не было.

Меня не удивляет эта ситуация в целом, поскольку клуб делал много бесполезных приобретений. Из-за числа новичков возникли проблемы и у тренера. Внутри клуба царит хаос. А по поводу задолженности я подавать жалобу не буду, поскольку мне эти средства не необходимы", - цитирует Мавинга "Чемпионат" со ссылкой на Goal.
Теги: Рубин
Сегодня, 14:56
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, жалко Рубин. Стадион у вас классный! Хотя людей мало ходит - даже не пойму почему.
А Мавинга молодец, не рвач!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Правдоруб Санкт-Петербург (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Рубин»
Такие были "супер-менеджеры" у "Рубина", которые после ухода Бердыева, разогнали всех классных игроков, только потому, что были Бердыевскими... идиотизм полный - Еременко, Натхо, Маркано, Мавинга, Навас, Квирквелия и др. Спасибо Громову с Биляшом и Грасией, бывшему руководству клуба, загнавшим его в долговую яму... сейчас казанцы пожинают плоды их "плодотворного" труда.
Регистрация: 16.12.2017
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