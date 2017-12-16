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Криштиану Роналду: я написал свою главу в истории футбола

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оценил значимость полученной им награды "Золотой мяч", которая уже стала пятой в карьере.

"У меня всегда было желание оставить свой след в футболе, и я это сделал. Написал свою главу в истории футбола, выиграл много трофеев. Был, как и Месси, претендентом на приз лучшему игроку.

Это невероятные эпизоды моей карьеры, они мотивирует меня продолжать играть. Я люблю футбол, мне нравится моя работа, я стараюсь также радовать и болельщиков, и партнеров по команде. Буду продолжать, пока у меня будет страсть к игре", – передает слова Роналду Goal.
Теги: Роналду
Сегодня, 14:59
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