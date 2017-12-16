Михаил Александров: какая теперь мечта? Стать чемпионом с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Михаил Александров рассказал, почему не получилось закрепиться в составе дортмундской "Боруссии"."В дортмундской "Боруссии" для меня это был слишком высокий уровень. Думаю, теперь он стал ещё выше. Нужно не переставать мечтать и стараться изо всех сил. Сейчас я больше концентрируюсь на нынешней работе. Для меня важнее настоящее время, а прошлое или будущее меня не волнует.Какая теперь у меня мечта? Стать чемпионом с "Арсеналом". Всех это рассмешит, но об этом стоит мечтать, и тогда будет шанс. Как говорил один болгарский футболист Красимир Балаков: "Нужно стремиться к Луне. Если не достигнешь её – останешься среди звёзд". Я никогда не забуду то интервью. Когда мечтаешь о большем, ты становишься ближе к этой цели", - сказал Александров.