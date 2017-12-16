Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:09
Сверрир Ингасон: думаю, "Ростов" возглавит сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы
Сверрир Ингасон: думаю, "Ростов" возглавит сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы
Вчера, 23:50
На стадионе "Зенита" полностью сняли газон (фото) (20)
На стадионе "Зенита" полностью сняли газон (фото) (20)
Вчера, 23:31
Херард Деулофеу выбыл из строя из-за травмы
Херард Деулофеу выбыл из строя из-за травмы
Вчера, 23:11
Педро Роша: по-прежнему ощущаю себя частью "Гремио" (4)
Педро Роша: по-прежнему ощущаю себя частью "Гремио" (4)
Вчера, 22:29
Александр Бубнов: сомневаюсь, что ЦСКА с его проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул (3)
Александр Бубнов: сомневаюсь, что ЦСКА с его проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул (3)
Михаил Александров: какая теперь мечта? Стать чемпионом с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Михаил Александров рассказал, почему не получилось закрепиться в составе дортмундской "Боруссии".
"В дортмундской "Боруссии" для меня это был слишком высокий уровень. Думаю, теперь он стал ещё выше. Нужно не переставать мечтать и стараться изо всех сил. Сейчас я больше концентрируюсь на нынешней работе. Для меня важнее настоящее время, а прошлое или будущее меня не волнует.
Какая теперь у меня мечта? Стать чемпионом с "Арсеналом". Всех это рассмешит, но об этом стоит мечтать, и тогда будет шанс. Как говорил один болгарский футболист Красимир Балаков: "Нужно стремиться к Луне. Если не достигнешь её – останешься среди звёзд". Я никогда не забуду то интервью. Когда мечтаешь о большем, ты становишься ближе к этой цели", - сказал Александров.
Советский спорт
"В дортмундской "Боруссии" для меня это был слишком высокий уровень. Думаю, теперь он стал ещё выше. Нужно не переставать мечтать и стараться изо всех сил. Сейчас я больше концентрируюсь на нынешней работе. Для меня важнее настоящее время, а прошлое или будущее меня не волнует.
Какая теперь у меня мечта? Стать чемпионом с "Арсеналом". Всех это рассмешит, но об этом стоит мечтать, и тогда будет шанс. Как говорил один болгарский футболист Красимир Балаков: "Нужно стремиться к Луне. Если не достигнешь её – останешься среди звёзд". Я никогда не забуду то интервью. Когда мечтаешь о большем, ты становишься ближе к этой цели", - сказал Александров.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.