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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Андрес Иньеста отказался уходить из "Барселоны" в китайский клуб
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста в зимнее трансферное окно имел возможность уехать в Китай, однако, как сообщает Mundo Deportivo, футболист решил остаться у каталонском клубе.
У Иньесты бессрочный контракт с "Барселоной", который он подписал этим летом.
У Иньесты бессрочный контракт с "Барселоной", который он подписал этим летом.
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