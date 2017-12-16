Андрес Иньеста отказался уходить из "Барселоны" в китайский клуб

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста в зимнее трансферное окно имел возможность уехать в Китай, однако, как сообщает Mundo Deportivo, футболист решил остаться у каталонском клубе.У Иньесты бессрочный контракт с "Барселоной", который он подписал этим летом.