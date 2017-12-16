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Руководство "Интера" провело встречу с агентами Хавьера Пасторе

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может вернуться в Италию.

Как сообщает calciomercato.com, руководство "Интера" уже провело встречу с агентами футболиста.

Игрок сборной Аргентины готов перейти в итальянский клуб, но для осуществления сделки "нерадзурри" сначала необходимо продать кого-то из своего состава. Вероятно, команду покинет Жоау Мариу.
Теги: Пасторе Интер ПСЖ Трансферы
Сегодня, 17:17
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