Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Руководство "Интера" провело встречу с агентами Хавьера Пасторе
Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может вернуться в Италию.
Как сообщает calciomercato.com, руководство "Интера" уже провело встречу с агентами футболиста.
Игрок сборной Аргентины готов перейти в итальянский клуб, но для осуществления сделки "нерадзурри" сначала необходимо продать кого-то из своего состава. Вероятно, команду покинет Жоау Мариу.
Как сообщает calciomercato.com, руководство "Интера" уже провело встречу с агентами футболиста.
Игрок сборной Аргентины готов перейти в итальянский клуб, но для осуществления сделки "нерадзурри" сначала необходимо продать кого-то из своего состава. Вероятно, команду покинет Жоау Мариу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.