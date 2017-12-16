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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Синиша Михайлович: "Наполи" показывает лучший футбол в Италии
Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович заявил, что ему нравится игра, которую демонстрирует "Наполи".
"Сегодня мы будем играть на победу. Победа над "Наполи" - шаг вперёд для нашего клуба. Но если мы не сможем выиграть, то просто продолжим работать над собой. Сейчас неаполитанцы показывают лучший футбол в Серии А", - цитирует Михайловича Footbal Italia.
"Сегодня мы будем играть на победу. Победа над "Наполи" - шаг вперёд для нашего клуба. Но если мы не сможем выиграть, то просто продолжим работать над собой. Сейчас неаполитанцы показывают лучший футбол в Серии А", - цитирует Михайловича Footbal Italia.
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