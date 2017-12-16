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Синиша Михайлович: "Наполи" показывает лучший футбол в Италии

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович заявил, что ему нравится игра, которую демонстрирует "Наполи".

"Сегодня мы будем играть на победу. Победа над "Наполи" - шаг вперёд для нашего клуба. Но если мы не сможем выиграть, то просто продолжим работать над собой. Сейчас неаполитанцы показывают лучший футбол в Серии А", - цитирует Михайловича Footbal Italia.
Теги: Михайлович Наполи
Сегодня, 17:23
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