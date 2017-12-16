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"Кристал Пэлас" в гостях разгромил "Лестер"

"Кристал Пэлас" одержал крупную победу над "Лестром" в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

18 тур

"Лестер Сити" – "Кристал Пэлас" 0:3

Голы: Бентеке, 19, Заха, 40, Сако, 90+4

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Магир, Ндиди, Марез, Иборра (Кинг, 77), Грей, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Варди (Уллоа, 85)

"Кристал Пэлас": Сперони, Келли, Шлупп, Томкинс, Данн, Кабай (Ридевальд, 85), Таунсенд, Макартур, Заха, Лофтус-Чик, Бентеке (Сако, 88)

Предупреждения: Бентеке, 51, Ндиди, 52, Магир, 56, Ндиди, 61, Шлупп, 67, Симпсон, 86

Удаления: Ндиди, 61
Теги: Кристал Пэлас Лестер
Сегодня, 17:44
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