Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Луан: Роналду хорош не только на поле, но и за его пределами
Нападающий "Гремио" Луан в преддверии матча с "Реалом" в финале клубного чемпионата мира заявил, что восхищается игрой форварда Криштиану Роналду.
"Это потрясающий игрок, он хорош не только на поле, но и за его пределами. Образец для подражания, лучший в мире. Я буду очень рад сыграть против него в финале клубного чемпионата мира", - цитирует Луана Goal.com.
"Это потрясающий игрок, он хорош не только на поле, но и за его пределами. Образец для подражания, лучший в мире. Я буду очень рад сыграть против него в финале клубного чемпионата мира", - цитирует Луана Goal.com.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.