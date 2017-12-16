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Луан: Роналду хорош не только на поле, но и за его пределами

Нападающий "Гремио" Луан в преддверии матча с "Реалом" в финале клубного чемпионата мира заявил, что восхищается игрой форварда Криштиану Роналду.

"Это потрясающий игрок, он хорош не только на поле, но и за его пределами. Образец для подражания, лучший в мире. Я буду очень рад сыграть против него в финале клубного чемпионата мира", - цитирует Луана Goal.com.
Теги: Луан Роналду Гремио Реал
Сегодня, 18:14
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