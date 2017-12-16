Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матч "Сток Сити" - "Вест Хэм" начнется позже из-за проблем с электричеством

Матч 18-го тура чемпионата Англии между "Сток Сити" и "Вест Хэмом" начнется позже из-за скачка напряжения на стадионе, сообщает пресс-служба "гончаров".

На данный момент на арене работает только аварийное освещение.

Теги: Сток Сити Вест Хэм
Сегодня, 18:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.