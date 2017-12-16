Матч "Сток Сити" - "Вест Хэм" начнется позже из-за проблем с электричеством

Матч 18-го тура чемпионата Англии между "Сток Сити" и "Вест Хэмом" начнется позже из-за скачка напряжения на стадионе, сообщает пресс-служба "гончаров".На данный момент на арене работает только аварийное освещение.