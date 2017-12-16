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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Матч "Сток Сити" - "Вест Хэм" начнется позже из-за проблем с электричеством
Матч 18-го тура чемпионата Англии между "Сток Сити" и "Вест Хэмом" начнется позже из-за скачка напряжения на стадионе, сообщает пресс-служба "гончаров".
На данный момент на арене работает только аварийное освещение.
На данный момент на арене работает только аварийное освещение.
https://t.co/44vAnFT2Rx pic.twitter.com/zCF7PNL3wV— Mirror Football (@MirrorFootball) December 16, 2017
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