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Денис Черышев включен в заявку "Вильярреала" на матч с "Сельтой"

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев включён в число 18 игроков клуба на матч 16-го тура чемпионата Испании с "Сельтой". Список был опубликован на официальном сайте клуба.

28 ноября сообщалось, что 26-летний Черышев досрочно завершил тренировку из-за ушиба правой лодыжки.
Теги: Черышев Вильярреал Сельта
Сегодня, 18:40
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