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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Интер" дома проиграл "Удинезе"
В матче 17-го тура чемпионата Италии "Интер" дома проиграл "Удинезе" со счетом 1:3.
Чемпионат Италии
17 тур
"Интер" – "Удинезе" 1:3
Голы: Ласанья, 14, Икарди, 15, Пауль, 61 (пен.), Барак, 77
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Сантон (Карамо, 69), Шкриньяр, Миранда, Валеро, Кандрева, Фалеро (Эдер, 78), Брозович (Гальярдини, 54), Перишич, Икарди
"Удинезе": Биссарри, Видмер, Аднан, Нуйтинк, Ларанжера, Ларсен, Барак, Янкто, Пауль (Холлфредссон, 88), Фофана (Бехрами, 74), Ласанья (Перица, 78)
Предупреждения: Аднан, 28, Нуйтинк, 43, Фофана, 66, Фалеро, 73, Видмер, 74
Чемпионат Италии
17 тур
"Интер" – "Удинезе" 1:3
Голы: Ласанья, 14, Икарди, 15, Пауль, 61 (пен.), Барак, 77
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Сантон (Карамо, 69), Шкриньяр, Миранда, Валеро, Кандрева, Фалеро (Эдер, 78), Брозович (Гальярдини, 54), Перишич, Икарди
"Удинезе": Биссарри, Видмер, Аднан, Нуйтинк, Ларанжера, Ларсен, Барак, Янкто, Пауль (Холлфредссон, 88), Фофана (Бехрами, 74), Ласанья (Перица, 78)
Предупреждения: Аднан, 28, Нуйтинк, 43, Фофана, 66, Фалеро, 73, Видмер, 74
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