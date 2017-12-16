Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Интер" дома проиграл "Удинезе"

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Интер" дома проиграл "Удинезе" со счетом 1:3.

Чемпионат Италии

17 тур

"Интер" – "Удинезе" 1:3

Голы: Ласанья, 14, Икарди, 15, Пауль, 61 (пен.), Барак, 77

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Сантон (Карамо, 69), Шкриньяр, Миранда, Валеро, Кандрева, Фалеро (Эдер, 78), Брозович (Гальярдини, 54), Перишич, Икарди

"Удинезе": Биссарри, Видмер, Аднан, Нуйтинк, Ларанжера, Ларсен, Барак, Янкто, Пауль (Холлфредссон, 88), Фофана (Бехрами, 74), Ласанья (Перица, 78)

Предупреждения: Аднан, 28, Нуйтинк, 43, Фофана, 66, Фалеро, 73, Видмер, 74
Теги: Интер Удинезе
Сегодня, 19:17
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.