Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
"Кельн" прервал 16-матчевую безвыигрышную серию
"Кельн" победил "Вольфсбург" в матче 17-го тура чемпионата Германии - 1:0.
Чемпионат Германии
17 тур
"Кёльн" – "Вольфсбург" 1:0
Голы: Клеменс, 67
"Кельн": Хорн - Соренсен, Хайнц, Хорн, Хорхе Мере - Фюрлих, Леманн, (Хёгер, 58), Йойич, Озджан, Клюнтер - Риса, (Клеменс, 63).
"Вольфсбург": Кастельс - Кнохе, Герхардт, (Осимхен, 81), Виллиам, Брума - Дидави, Гилавоги, Малли, Верхаг, (Димата, 85), - Гомес, Ориги.
Предупреждения: Соренсен, 53, Ориги, 70
Чемпионат Германии
17 тур
"Кёльн" – "Вольфсбург" 1:0
Голы: Клеменс, 67
"Кельн": Хорн - Соренсен, Хайнц, Хорн, Хорхе Мере - Фюрлих, Леманн, (Хёгер, 58), Йойич, Озджан, Клюнтер - Риса, (Клеменс, 63).
"Вольфсбург": Кастельс - Кнохе, Герхардт, (Осимхен, 81), Виллиам, Брума - Дидави, Гилавоги, Малли, Верхаг, (Димата, 85), - Гомес, Ориги.
Предупреждения: Соренсен, 53, Ориги, 70
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.