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"Кельн" прервал 16-матчевую безвыигрышную серию

"Кельн" победил "Вольфсбург" в матче 17-го тура чемпионата Германии - 1:0.

Чемпионат Германии

17 тур

"Кёльн" – "Вольфсбург" 1:0

Голы: Клеменс, 67

"Кельн": Хорн - Соренсен, Хайнц, Хорн, Хорхе Мере - Фюрлих, Леманн, (Хёгер, 58), Йойич, Озджан, Клюнтер - Риса, (Клеменс, 63).

"Вольфсбург": Кастельс - Кнохе, Герхардт, (Осимхен, 81), Виллиам, Брума - Дидави, Гилавоги, Малли, Верхаг, (Димата, 85), - Гомес, Ориги.

Предупреждения: Соренсен, 53, Ориги, 70
Теги: Кельн Вольфсбург
Сегодня, 19:45
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