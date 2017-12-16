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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Зане, Агуэро.
Запасные: Браво, Туре, Фоден, Жезус, Б.Силва, Зинченко, Данило.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Уинкс, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, Сон, Кейн.
Запасные: Ворм, Фойт, Орье, Дэвис, Ламела, Сиссоко, Льоренте.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Зане, Агуэро.
Запасные: Браво, Туре, Фоден, Жезус, Б.Силва, Зинченко, Данило.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Уинкс, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, Сон, Кейн.
Запасные: Ворм, Фойт, Орье, Дэвис, Ламела, Сиссоко, Льоренте.
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