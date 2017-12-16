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Футболисты "Ньюкасла" отменили рождественскую вечеринку

Игроки "Ньюкасла" не будут праздновать Рождество, чтобы сосредоточиться на игре, сообщает ITV.

Это связано с неудачными результатами команды в последних матчах.

Вечеринку планировалось провести в Лондоне после сегодняшнего матча с "Арсеналом".
Теги: Ньюкасл
Сегодня, 20:05
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