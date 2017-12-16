Футболисты "Ньюкасла" отменили рождественскую вечеринку

Игроки "Ньюкасла" не будут праздновать Рождество, чтобы сосредоточиться на игре, сообщает ITV.Это связано с неудачными результатами команды в последних матчах.Вечеринку планировалось провести в Лондоне после сегодняшнего матча с "Арсеналом".