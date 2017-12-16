Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
"Ливерпуль" отказался в январе приобретать Наби Кейта
Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта останется в немецком клубе после зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.
Сообщается, что Юрген Клопп отменил переговоры после того, как "Лейпциг" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Футболист перейдет в "Ливерпуль" 1 июля 2018 года.
Сообщается, что Юрген Клопп отменил переговоры после того, как "Лейпциг" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Футболист перейдет в "Ливерпуль" 1 июля 2018 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.