"Ливерпуль" отказался в январе приобретать Наби Кейта

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта останется в немецком клубе после зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.Сообщается, что Юрген Клопп отменил переговоры после того, как "Лейпциг" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Футболист перейдет в "Ливерпуль" 1 июля 2018 года.