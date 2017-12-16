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"Ливерпуль" отказался в январе приобретать Наби Кейта

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта останется в немецком клубе после зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что Юрген Клопп отменил переговоры после того, как "Лейпциг" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Футболист перейдет в "Ливерпуль" 1 июля 2018 года.
Теги: Ливерпуль РБ Лейпциг
Сегодня, 20:51
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