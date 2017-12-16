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Джанлуиджи Доннарумма собирается прекратить сотрудничество с Райолой

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма прекратит сотрудничество со своим агентом Мино Райолой, информирует Metropolis.

По данным источника, семья вратаря уговорила его принять такое решение.

Райола считается одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе. Голландец сотрудничает с Марио Балотелли, Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба и многими другими знаменитыми футболистами.
Сегодня, 20:52
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