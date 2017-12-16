Джанлуиджи Доннарумма собирается прекратить сотрудничество с Райолой

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма прекратит сотрудничество со своим агентом Мино Райолой, информирует Metropolis.По данным источника, семья вратаря уговорила его принять такое решение.Райола считается одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе. Голландец сотрудничает с Марио Балотелли, Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба и многими другими знаменитыми футболистами.