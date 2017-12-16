Вратарь "Атлетика", которым интересуется "Реал", получил травму

"Атлетик" на своем официальном сайте сообщил о травме основного вратаря команды Кепы Аррисабалаги.У 23-летнего футболиста повреждение правой лодыжки.В испанских СМИ возникло предположение, что на самом деле у испанца нет никакой травмы. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Реал".