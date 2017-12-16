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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Вратарь "Атлетика", которым интересуется "Реал", получил травму
"Атлетик" на своем официальном сайте сообщил о травме основного вратаря команды Кепы Аррисабалаги.
У 23-летнего футболиста повреждение правой лодыжки.
В испанских СМИ возникло предположение, что на самом деле у испанца нет никакой травмы. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Реал".
У 23-летнего футболиста повреждение правой лодыжки.
В испанских СМИ возникло предположение, что на самом деле у испанца нет никакой травмы. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Реал".
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