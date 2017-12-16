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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дубль Неймара помог "ПСЖ" разгромить "Ренн"
"Пари Сен-Жермен" нанес разгромное поражение "Ренну" в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
18 тур
"Ренн" – "ПСЖ" 1:4
Гол: Мубеле, 53 - Неймар, 4, 76, Мбаппе, 17, Ковани, 75
"Ренн": Коубек, Траоре, Ньяньон, Бенсебаини, Данзе (Юну, 54), Мешер, Буриго, Андре, Амальфитано (Гелен, 66), Силики, Мубеле (Хазри, 54)
"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Ло Чельсо (Пасторе, 80), Верратти, Дракслер (Мотта, 74), Кавани, Мбаппе, Неймар
Предупреждения: Траоре, 32, Кимпембе, 43, Андре, 54, Ло Чельсо, 73, Хазри, 78
Удаления: Андре, 63, Кимпембе,, 89
Чемпионат Франции
18 тур
"Ренн" – "ПСЖ" 1:4
Гол: Мубеле, 53 - Неймар, 4, 76, Мбаппе, 17, Ковани, 75
"Ренн": Коубек, Траоре, Ньяньон, Бенсебаини, Данзе (Юну, 54), Мешер, Буриго, Андре, Амальфитано (Гелен, 66), Силики, Мубеле (Хазри, 54)
"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Ло Чельсо (Пасторе, 80), Верратти, Дракслер (Мотта, 74), Кавани, Мбаппе, Неймар
Предупреждения: Траоре, 32, Кимпембе, 43, Андре, 54, Ло Чельсо, 73, Хазри, 78
Удаления: Андре, 63, Кимпембе,, 89
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