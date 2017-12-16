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Дубль Неймара помог "ПСЖ" разгромить "Ренн"

"Пари Сен-Жермен" нанес разгромное поражение "Ренну" в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

18 тур

"Ренн" – "ПСЖ" 1:4

Гол: Мубеле, 53 - Неймар, 4, 76, Мбаппе, 17, Ковани, 75

"Ренн": Коубек, Траоре, Ньяньон, Бенсебаини, Данзе (Юну, 54), Мешер, Буриго, Андре, Амальфитано (Гелен, 66), Силики, Мубеле (Хазри, 54)

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Ло Чельсо (Пасторе, 80), Верратти, Дракслер (Мотта, 74), Кавани, Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Траоре, 32, Кимпембе, 43, Андре, 54, Ло Чельсо, 73, Хазри, 78

Удаления: Андре, 63, Кимпембе,, 89
Теги: ПСЖ Ренн
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