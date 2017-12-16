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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марек Гамшик догнал Марадону по голам за "Наполи"
Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик забил гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против "Торино" (3:0, 2 тайм).
Этот гол стал для 30-летнего хавбека 115-м за "Наполи". Словак догнал рекордсмена клуба Диего Марадону и теперь делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров.
Этот гол стал для 30-летнего хавбека 115-м за "Наполи". Словак догнал рекордсмена клуба Диего Марадону и теперь делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров.
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