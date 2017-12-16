Марек Гамшик догнал Марадону по голам за "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик забил гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против "Торино" (3:0, 2 тайм).Этот гол стал для 30-летнего хавбека 115-м за "Наполи". Словак догнал рекордсмена клуба Диего Марадону и теперь делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров.