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Марек Гамшик догнал Марадону по голам за "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик забил гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против "Торино" (3:0, 2 тайм).

Этот гол стал для 30-летнего хавбека 115-м за "Наполи". Словак догнал рекордсмена клуба Диего Марадону и теперь делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров.
Теги: Гамшик Наполи Марадона
Сегодня, 21:14
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