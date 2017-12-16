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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Вест Хэм" разгромил "Сток Сити"
"Вест Хэм" разгромил "Сток Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
18 тур
"Сток Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" 0:3
Голы: Ноубл, 19 (пен.), Арнаутович, 75, Сахо, 86
"Сток Сити": Батлэнд, Виммер, Шоукросс, Кэмерон, Питерс (Тимон, 63), Аллен, Флетчер (Адам, 62), Шакири, Собхи, Диуф (Бераино, 62), Крауч
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Коллинз, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Обьянг, Ноубл (Райс, 35), Антонио (Сахо, 69), Лансини, Арнаутович (Эрнандес, 79)
Предупреждения: Виммер, 24, Шоукросс, 50, Масуаку, 60
Чемпионат Англии
18 тур
"Сток Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" 0:3
Голы: Ноубл, 19 (пен.), Арнаутович, 75, Сахо, 86
"Сток Сити": Батлэнд, Виммер, Шоукросс, Кэмерон, Питерс (Тимон, 63), Аллен, Флетчер (Адам, 62), Шакири, Собхи, Диуф (Бераино, 62), Крауч
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Коллинз, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Обьянг, Ноубл (Райс, 35), Антонио (Сахо, 69), Лансини, Арнаутович (Эрнандес, 79)
Предупреждения: Виммер, 24, Шоукросс, 50, Масуаку, 60
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