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"Вест Хэм" разгромил "Сток Сити"

"Вест Хэм" разгромил "Сток Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

18 тур

"Сток Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" 0:3

Голы: Ноубл, 19 (пен.), Арнаутович, 75, Сахо, 86

"Сток Сити": Батлэнд, Виммер, Шоукросс, Кэмерон, Питерс (Тимон, 63), Аллен, Флетчер (Адам, 62), Шакири, Собхи, Диуф (Бераино, 62), Крауч

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Коллинз, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Обьянг, Ноубл (Райс, 35), Антонио (Сахо, 69), Лансини, Арнаутович (Эрнандес, 79)

Предупреждения: Виммер, 24, Шоукросс, 50, Масуаку, 60
Теги: Сток Сити Вест Хэм
Сегодня, 21:45
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