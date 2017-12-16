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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мауро Икарди: матч с "Удинезе" получился странным
Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал поражение от "Удинезе" (1:3) в 17-м туре чемпионата Италии.
"Матч получился странным. В первом тайме мы показывали хороший футбол. Мы должны были сыграть лучше во второй половине. Но мы совершили много ошибок, необычных ошибок. Мы проиграли, но, я думаю, мы сделаем правильные выводы из поражения", - цитирует Икарди TMW.
"Матч получился странным. В первом тайме мы показывали хороший футбол. Мы должны были сыграть лучше во второй половине. Но мы совершили много ошибок, необычных ошибок. Мы проиграли, но, я думаю, мы сделаем правильные выводы из поражения", - цитирует Икарди TMW.
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