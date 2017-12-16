Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
"Наполи" вернулся на первое место в Серии А
В матче 17-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде переиграл "Торино" со счетом 3:1.
Чемпионат Италии
17 тур
"Торино" – "Наполи" 1:3
Гол: Белотти, 64 Кулибали, 4, Зелиньски, 25, Гамшик, 30
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Молинаро, Н'Кулу, Бурдиссо, Вальдифиори (Льяич, 46), Базелли, Ринкон, Белотти, Фальке (Эдера, 78), Беренгер (Ньянг, 65)
"Наполи": Рейна, Хюсай, Руй, Кулибали, Альбиоль, Жоржиньо (Диавара, 76), Аллан, Гамшик (Рог, 84), Зелиньски (Инсинье, 77), Мертенс, Кальехон
Предупреждения: Белотти, 38, Альбиоль, 76
Чемпионат Италии
17 тур
"Торино" – "Наполи" 1:3
Гол: Белотти, 64 Кулибали, 4, Зелиньски, 25, Гамшик, 30
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Молинаро, Н'Кулу, Бурдиссо, Вальдифиори (Льяич, 46), Базелли, Ринкон, Белотти, Фальке (Эдера, 78), Беренгер (Ньянг, 65)
"Наполи": Рейна, Хюсай, Руй, Кулибали, Альбиоль, Жоржиньо (Диавара, 76), Аллан, Гамшик (Рог, 84), Зелиньски (Инсинье, 77), Мертенс, Кальехон
Предупреждения: Белотти, 38, Альбиоль, 76
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.