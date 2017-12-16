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"Наполи" вернулся на первое место в Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде переиграл "Торино" со счетом 3:1.

Чемпионат Италии

17 тур

"Торино" – "Наполи" 1:3

Гол: Белотти, 64 Кулибали, 4, Зелиньски, 25, Гамшик, 30

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Молинаро, Н'Кулу, Бурдиссо, Вальдифиори (Льяич, 46), Базелли, Ринкон, Белотти, Фальке (Эдера, 78), Беренгер (Ньянг, 65)

"Наполи": Рейна, Хюсай, Руй, Кулибали, Альбиоль, Жоржиньо (Диавара, 76), Аллан, Гамшик (Рог, 84), Зелиньски (Инсинье, 77), Мертенс, Кальехон

Предупреждения: Белотти, 38, Альбиоль, 76
Теги: Наполи Торино
Сегодня, 22:08
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