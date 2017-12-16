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"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Тоттенхэм"

В матче 18-го тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал уверенную победу над "Тоттенхэмом".

Чемпионат Англии

18 тур

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:1

Голы: Гюндоган, 17, Де Брёйне, 75, Стерлинг, 82, 90+1, Эриксен, 90+2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, (Фоден, 87), Де Брёйне, Стерлинг, Зане, Агуэро, (Жезус, 63).

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Уинкс, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, (Сиссоко, 88), Сон, (Ламела, 82), Кейн.

Предупреждения: Отаменди, 42, Делф, 55, Кейн, 56, Дембеле, 65, Алли, 71
Теги: Манчестер Сити Тоттенхэм
Сегодня, 22:28
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№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Патамушта Пеп тренер, а не манагер.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Маурисио Почеттино рассказал о настрое перед матчем чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

– "Тоттенхэму" нельзя поддаваться ауре "Манчестер Сити". У нас были похожие эмоции в прошлом сезоне, с командой происходило нечто необычное. Сопернику всегда было сложно против нас играть.

Конечно, "Сити" играет фантастически. Мы уважаем эту команду, ее игроков, но мы поехали в Манчестер, чтобы биться, убивать их и постараться выиграть. Мы должны выложиться на полную, - передает слова тренера "СЭ" со ссылкой на Yahoo.

Не шмогла
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: spiri (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно непонятно,кто может противостоять Мансити на данный момент?
Ну,разве что Шахтер,как пошутил Венгер! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:39) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
пеп жесткий доминатор


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:38) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Приехали "бороться и драться, и огребли" по-полной. smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Счет по игре, Сити непобедим пока , всех из топ-шестерки победил.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
жестко сити прет )
Регистрация: 26.07.2014
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