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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Тоттенхэм"
В матче 18-го тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал уверенную победу над "Тоттенхэмом".
Чемпионат Англии
18 тур
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:1
Голы: Гюндоган, 17, Де Брёйне, 75, Стерлинг, 82, 90+1, Эриксен, 90+2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, (Фоден, 87), Де Брёйне, Стерлинг, Зане, Агуэро, (Жезус, 63).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Уинкс, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, (Сиссоко, 88), Сон, (Ламела, 82), Кейн.
Предупреждения: Отаменди, 42, Делф, 55, Кейн, 56, Дембеле, 65, Алли, 71
Чемпионат Англии
18 тур
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:1
Голы: Гюндоган, 17, Де Брёйне, 75, Стерлинг, 82, 90+1, Эриксен, 90+2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, (Фоден, 87), Де Брёйне, Стерлинг, Зане, Агуэро, (Жезус, 63).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Уинкс, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, (Сиссоко, 88), Сон, (Ламела, 82), Кейн.
Предупреждения: Отаменди, 42, Делф, 55, Кейн, 56, Дембеле, 65, Алли, 71
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