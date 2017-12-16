"Халл Сити" потерпел первое поражение без Слуцкого

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Кардифф" обыграл "Халл Сити" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионшипа.
Для "тигров" это была вторая встреча после увольнения Леонида Слуцкого.
Для "тигров" это была вторая встреча после увольнения Леонида Слуцкого.
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