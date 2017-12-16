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"Халл Сити" потерпел первое поражение без Слуцкого

"Кардифф" обыграл "Халл Сити" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионшипа.

Для "тигров" это была вторая встреча после увольнения Леонида Слуцкого.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 22:30
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Может все-таки не в тренере дело?

Разве свинье разрешено включать голову, сейчас получишь по полной от своих "адекватов", они тебя быстро научат Родину любить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Может все-таки не в тренере дело?
Регистрация: 20.03.2014
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