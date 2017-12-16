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Дортмундская "Боруссия" вырвала победу у "Хоффенхайма"

Дортмундская "Боруссия" в родных стенах переиграла "Хоффенхайм" со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

17 тур

"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" 2:1

Гол: Обамейянг, 63 (пен.), Пулишич, 89 - Ут, 21

"Боруссия" Д: Бюрки, Тольян, Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Геррейро, Вайгль, Кагава, Пулишич (Суботич, 90+3), Обамейянг, Ярмоленко (Дахуд, 73)

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Пош (Акпогума, 90+1), Хюбнер, Цубер, Фогт, Демирбай, Гриллич, Амири, Гнабри (Крамарич, 63), Ут (Салаи, 70)
Теги: Боруссия Д Хоффенхайм
Сегодня, 22:42
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