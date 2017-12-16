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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дортмундская "Боруссия" вырвала победу у "Хоффенхайма"
Дортмундская "Боруссия" в родных стенах переиграла "Хоффенхайм" со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
17 тур
"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" 2:1
Гол: Обамейянг, 63 (пен.), Пулишич, 89 - Ут, 21
"Боруссия" Д: Бюрки, Тольян, Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Геррейро, Вайгль, Кагава, Пулишич (Суботич, 90+3), Обамейянг, Ярмоленко (Дахуд, 73)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Пош (Акпогума, 90+1), Хюбнер, Цубер, Фогт, Демирбай, Гриллич, Амири, Гнабри (Крамарич, 63), Ут (Салаи, 70)
Чемпионат Германии
17 тур
"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" 2:1
Гол: Обамейянг, 63 (пен.), Пулишич, 89 - Ут, 21
"Боруссия" Д: Бюрки, Тольян, Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Геррейро, Вайгль, Кагава, Пулишич (Суботич, 90+3), Обамейянг, Ярмоленко (Дахуд, 73)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Пош (Акпогума, 90+1), Хюбнер, Цубер, Фогт, Демирбай, Гриллич, Амири, Гнабри (Крамарич, 63), Ут (Салаи, 70)
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