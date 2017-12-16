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Полузащитник "Халл Сити": пожалуй, в отставке Слуцкого не было необходимости

Полузащитник "Халл Сити" Джексон Ирвайн поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Леониде Слуцком.

"Он был именно таким, каким выглядел со стороны: отличный человек, охотно идущий на контакт. Непросто, когда все идет не так, как ты планируешь. Пожалуй, в его отставке не было необходимости", - цитирует Ирвайна Sky Sports.
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 23:10
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