Полузащитник "Халл Сити": пожалуй, в отставке Слуцкого не было необходимости

Полузащитник "Халл Сити" Джексон Ирвайн поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Леониде Слуцком."Он был именно таким, каким выглядел со стороны: отличный человек, охотно идущий на контакт. Непросто, когда все идет не так, как ты планируешь. Пожалуй, в его отставке не было необходимости", - цитирует Ирвайна Sky Sports.