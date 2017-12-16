Маурисио Почеттино: поражение - это хороший опыт для команды

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:4) в 18-м туре чемпионата Англии."Поражение - это хороший опыт для команды. Когда вы выигрываете и играете хорошо, то команда не учится. Но нужно изучить разные типы игры. Мы играли против команды, которая находится в хорошей форме и с очень хорошим настроем", - цитирует Почеттино ВВС.