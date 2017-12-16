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Наставник "Бернли": семь очков в трех играх - это приятный результат

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч прокомментировал ничью в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (0:0).

"Это хороший момент в конце тяжелой недели. Это была трудная неделя. Семь очков в трех играх - это приятный результат. Мне понравилось физическое состояние команды. И это еще один прекрасный момент", - цитирует Дайча ВВС.
Теги: Бернли
Вчера, 23:54
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