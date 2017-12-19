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Карпин в "Ростове". Что из этого выйдет?
Из телевидения Валерий Карпин возвращается в большой футбол, - "Ростов" объявил о назначении его новым главным тренером. Попробуем выяснить, что ждёт бывшего наставника "Спартака" на берегу Дона
Карпина в Ростове ждали давно. С того момента, как команду окончательно покинул Курбан Бердыев. В августе, опережая события на добрых четыре месяца, даже повесили баннер с приветствием для одного из самых неоднозначных специалистов современной эпохи. Но контракт был подписан только в декабре.
Валерий Георгиевич уже успел прокомментировать своё назначение:
"Я очень рад приступить к работе в "Ростове". Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи.
Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны.
Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах "Ростова"!
Но куда интереснее были высказывания президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца, пояснившего болельщикам и новому тренеру, что взяли они всё-таки не совсем того, кого хотели:
"У нас было всего два кандидата. Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с "Уфой" мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики"
И Кириченко здесь можно вполне понять. Если руководство по 7 часов встречалось с Карпиным (факт из этого же интервью), то Кириченко поступил совершенно адекватно. Зачем прописывать какие-то планы и с кем-то встречаться, когда руководство столь яро договаривается с другим тренером?
Стоило ли вообще менять тренера?
Вопрос, на самом деле, очень важный, потому как из него вытекает один тезис, от которого во многом и будет зависеть, сколько проработает Карпин на новом месте. Заслужил ли Кучук увольнение? Или вновь самодурствует руководство "Ростова", ставшее уже полноценным символом бездарности в нашем футболе?
Очень сомнительно, что заслужил. После того, как ушёл Бердыев, команду растащили на части, увели лучших игроков и при этом (!) клуб на этом ничего не заработал. То есть никаких средств, на которые можно было бы хотя бы укрепить состав, не осталось. По итогам пришедший Кучук получил разобранный коллектив игроков куда более слабого уровня, чем имел Бердыев.
Нельзя сказать, что Кучук был прямо успешен в "Ростове", но результаты его можно было вполне назвать приемлемыми. Команда плелась ниже середины турнирной таблицы, зато не приближалась к зоне вылета. А с такими кадровыми пертурбациями нужно что-нибудь ещё?
Учитывая характер Карпина, сложно ждать счастливого и длительного сотрудничества. Руководство "Ростова" успело со многими поругаться, скандально прославиться и - вот! - принять очередное сомнительное решение. Большая загадка, как с такими людьми будет уживаться властолюбивый, крайне самостоятельный в плане своих решений и слабо терпящий противное ему мнение Карпин. Мы видим, что от своего пути главные люди "Ростова" отходить не собираются, так что большой вопрос - долго ли они смогут друг друга терпеть?
Как он тренировал не топовые команды
Если в "Спартаке" Валерий Георгиевич работал очень неплохо (два раза брал "серебро" чемпионата России), то с двумя остальными клубами получалось немного тяжелее. Сначала была "Мальорка", чуть было не вылетевшая из Сегунды сезоном ранее. Здесь результат получился более-менее приемлемым. Никакой стабильностью, конечно, не пахло, но "Мальорка" Карпина (по аналогии с "Халлом" Слуцкого) держалась подальше от зоны аутсайдеров.
Проблема была в другом. В постоянных конфликтах внутри клуба. И из-за них ползли постоянные слухи об отставке российского специалиста. В итоге Карпин не проработал и одного сезона. Многие российские болельщики восприняли отставку нашего тренера как явный провал, но вряд ли эту попытку следует причислять к безоговорочным неудачам.
Потом было армавирское "Торпедо". Там в плане результата было все гораздо суровее, но это и предполагалось с самого же момента назначения. "Торпедо" находилось в ужасном состоянии и спасти его в том сезоне было чем-то абсолютно невероятным. Было вообще не очень понятно, зачем Карпин согласился на это. В любом случае, там он получил непередаваемый опыт общения с пьяными (на тренировках) футболистами.
Теперь же - после перерыва на работу журналиста и эксперта - Карпин в "Ростове". Здесь требования от него будут более строгими. Правда, и условия гораздо более знакомыми. Всё-таки это не Испания, от которой тренер, может, и немного отвык после нескольких лет в "Спартаке", и не подвал ФНЛ. Тренер Карпин (судя по результатам) разбирается лучшего всего именно в премьер-лиге.
Старые знакомые
Тем более в "Ростове" Валерия Георгиевича дожидаются футболисты, с которым он в своём время работал. Это и вратарь Песьяков, который впечатлял Карпина своей игрой ногами настолько, что Валерий Георгиевич готов был терпеть его косяки. Это и Евгений Макеев, из которого Карпин не очень успешно пытался вылепить центрального защитника, и Сергей Паршивлюк, получивший от тренера капитанскую повязку "Спартака". Это, конечно, немалая удача для Карпина - ребята, стопроцентно понимающие тренера. Впрочем, за наступающий зимний перерыв нового тренера должны будут понимать уже все.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Карпина в Ростове ждали давно. С того момента, как команду окончательно покинул Курбан Бердыев. В августе, опережая события на добрых четыре месяца, даже повесили баннер с приветствием для одного из самых неоднозначных специалистов современной эпохи. Но контракт был подписан только в декабре.
Валерий Георгиевич уже успел прокомментировать своё назначение:
"Я очень рад приступить к работе в "Ростове". Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи.
Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны.
Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах "Ростова"!
Но куда интереснее были высказывания президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца, пояснившего болельщикам и новому тренеру, что взяли они всё-таки не совсем того, кого хотели:
"У нас было всего два кандидата. Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с "Уфой" мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики"
И Кириченко здесь можно вполне понять. Если руководство по 7 часов встречалось с Карпиным (факт из этого же интервью), то Кириченко поступил совершенно адекватно. Зачем прописывать какие-то планы и с кем-то встречаться, когда руководство столь яро договаривается с другим тренером?
Стоило ли вообще менять тренера?
Вопрос, на самом деле, очень важный, потому как из него вытекает один тезис, от которого во многом и будет зависеть, сколько проработает Карпин на новом месте. Заслужил ли Кучук увольнение? Или вновь самодурствует руководство "Ростова", ставшее уже полноценным символом бездарности в нашем футболе?
Очень сомнительно, что заслужил. После того, как ушёл Бердыев, команду растащили на части, увели лучших игроков и при этом (!) клуб на этом ничего не заработал. То есть никаких средств, на которые можно было бы хотя бы укрепить состав, не осталось. По итогам пришедший Кучук получил разобранный коллектив игроков куда более слабого уровня, чем имел Бердыев.
Нельзя сказать, что Кучук был прямо успешен в "Ростове", но результаты его можно было вполне назвать приемлемыми. Команда плелась ниже середины турнирной таблицы, зато не приближалась к зоне вылета. А с такими кадровыми пертурбациями нужно что-нибудь ещё?
Учитывая характер Карпина, сложно ждать счастливого и длительного сотрудничества. Руководство "Ростова" успело со многими поругаться, скандально прославиться и - вот! - принять очередное сомнительное решение. Большая загадка, как с такими людьми будет уживаться властолюбивый, крайне самостоятельный в плане своих решений и слабо терпящий противное ему мнение Карпин. Мы видим, что от своего пути главные люди "Ростова" отходить не собираются, так что большой вопрос - долго ли они смогут друг друга терпеть?
Как он тренировал не топовые команды
Если в "Спартаке" Валерий Георгиевич работал очень неплохо (два раза брал "серебро" чемпионата России), то с двумя остальными клубами получалось немного тяжелее. Сначала была "Мальорка", чуть было не вылетевшая из Сегунды сезоном ранее. Здесь результат получился более-менее приемлемым. Никакой стабильностью, конечно, не пахло, но "Мальорка" Карпина (по аналогии с "Халлом" Слуцкого) держалась подальше от зоны аутсайдеров.
Проблема была в другом. В постоянных конфликтах внутри клуба. И из-за них ползли постоянные слухи об отставке российского специалиста. В итоге Карпин не проработал и одного сезона. Многие российские болельщики восприняли отставку нашего тренера как явный провал, но вряд ли эту попытку следует причислять к безоговорочным неудачам.
Потом было армавирское "Торпедо". Там в плане результата было все гораздо суровее, но это и предполагалось с самого же момента назначения. "Торпедо" находилось в ужасном состоянии и спасти его в том сезоне было чем-то абсолютно невероятным. Было вообще не очень понятно, зачем Карпин согласился на это. В любом случае, там он получил непередаваемый опыт общения с пьяными (на тренировках) футболистами.
Теперь же - после перерыва на работу журналиста и эксперта - Карпин в "Ростове". Здесь требования от него будут более строгими. Правда, и условия гораздо более знакомыми. Всё-таки это не Испания, от которой тренер, может, и немного отвык после нескольких лет в "Спартаке", и не подвал ФНЛ. Тренер Карпин (судя по результатам) разбирается лучшего всего именно в премьер-лиге.
Старые знакомые
Тем более в "Ростове" Валерия Георгиевича дожидаются футболисты, с которым он в своём время работал. Это и вратарь Песьяков, который впечатлял Карпина своей игрой ногами настолько, что Валерий Георгиевич готов был терпеть его косяки. Это и Евгений Макеев, из которого Карпин не очень успешно пытался вылепить центрального защитника, и Сергей Паршивлюк, получивший от тренера капитанскую повязку "Спартака". Это, конечно, немалая удача для Карпина - ребята, стопроцентно понимающие тренера. Впрочем, за наступающий зимний перерыв нового тренера должны будут понимать уже все.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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