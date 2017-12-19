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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Соломон Кверквелия: когда летом говорил, что можем стать чемпионами, надо мной посмеивались (3)
Марвин Комппер в ближайшее время может перейти в "Селтик"
Защитник немецкого "Лейпцига" Марвин Комппер близок к переходу в "Селтик", передает Sky Sports.
Сообщается, что футболист уже прибыл в Шотландию для прохождения медицинского осмотра. Ожидаемая сумма сделки составляет 1 миллион фунтов.
В текущем сезоне бундеслиги Комппер лишь дважды появлялся на поле.
Сообщается, что футболист уже прибыл в Шотландию для прохождения медицинского осмотра. Ожидаемая сумма сделки составляет 1 миллион фунтов.
В текущем сезоне бундеслиги Комппер лишь дважды появлялся на поле.
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