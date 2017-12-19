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Марвин Комппер в ближайшее время может перейти в "Селтик"

Защитник немецкого "Лейпцига" Марвин Комппер близок к переходу в "Селтик", передает Sky Sports.

Сообщается, что футболист уже прибыл в Шотландию для прохождения медицинского осмотра. Ожидаемая сумма сделки составляет 1 миллион фунтов.

В текущем сезоне бундеслиги Комппер лишь дважды появлялся на поле.
Теги: РБ Лейпциг Трансферы Селтик
Сегодня, 19:29
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