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Ахмед Муса в январе может перейти в "Сток Сити"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в январе может продолжить карьеру в "Сток Сити", информирует Sportlineng.com.

Отмечается, что пока не ясно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне Ахмед Муса, чей контракт с "Лестером" действует до лета 2020 года, принял участие всего в 1 матче за клуб в Кубке Англии и отметился голом.
Теги: Муса Лестер Сток Сити Трансферы
Сегодня, 20:17
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 20:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
про Халл Сити ) там бы в основе рвал всех
Регистрация: 26.07.2014
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