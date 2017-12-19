Ахмед Муса в январе может перейти в "Сток Сити"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в январе может продолжить карьеру в "Сток Сити", информирует Sportlineng.com.Отмечается, что пока не ясно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.В нынешнем сезоне Ахмед Муса, чей контракт с "Лестером" действует до лета 2020 года, принял участие всего в 1 матче за клуб в Кубке Англии и отметился голом.