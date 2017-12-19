Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Ланцини получил дисквалификацию за симуляцию в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (3:0), сообщает официальный сайт FA.Напомним, футболист в первом тайме упал в штрафной, после чего арбитр назначил пенальти в ворота "гончаров".