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Мануэль Ланцини получил дисквалификацию за симуляцию

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Ланцини получил дисквалификацию за симуляцию в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (3:0), сообщает официальный сайт FA.

Напомним, футболист в первом тайме упал в штрафной, после чего арбитр назначил пенальти в ворота "гончаров".
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: Санта (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну это ж не паредАс... И не мудковское КДК


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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