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Федор Смолов: конечно, мы "выстрелим" на ЧМ-2018, даже не сомневайтесь!

Форвард сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от выступления на ЧМ-2018.

– Домашний чемпионат мира – это совершенно другая история. Конечно, мы "выстрелим"! Даже не сомневайтесь! Просто всей стране нужно объединиться. А не так: я не пойду на стадион, чего за них болеть, ведь они проиграют?! Такие настроения в обществе все равно передаются команде. Считаю, всем надо сплотиться вокруг национальной команды. После Евро-2016 я понял одну вещь: такое количество негатива не проходит для людей бесследно. Все это влияет либо на здоровье, либо еще на что-то... Мысли материальны. Если ты вкладываешь в свои слова реальный гнев, это бьет по энергетике людей.

– Как вам наши соперники по группе чемпионата мира?

– С группой нам повезло, это правда. Потому что нам могли попасться гораздо более сильные соперники и нам было бы гораздо труднее. Но, как показывает практика, не бывает проходных и легких матчей на чемпионате мира, потому что есть страны, и на ЧМ-2018 они тоже будут, которые попали на такой турнир впервые за 28 лет. И поэтому у многих футболистов — это единственная возможность сыграть на чемпионате мира за всю свою карьеру. Естественно, они будут стараться показать свой максимум. Плюс, конечно, груз ответственности из-за того, что мы выступаем дома.

– Неужели не хочется встретиться с топовой сборной?

– Хочется. Но лучше это сделать уже в плей-офф.

– А если бы все же попали с ними в один квартет, был бы серьезный риск не выйти из группы?

– А смысл думать о том, что мы можем проиграть? Ты едешь на серьезнейший турнир, и у тебя есть реальная возможность все решить в свою пользу, – передает слова Смолова "СЭ".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 01:03
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кокоша уже отстрелялся, правда не на ЧМ, а на свадьбе)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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