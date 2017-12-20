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"Арсенал" прошел "Вест Хэм" в Кубке английской лиги

Лондонский "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Кубка английской лиги. 1/4 финала

"Арсенал" - "Вест Хэм" - 1:0

Голы: Уэлбек, 42

"Арсенал": Оспина, Дебюши, Колашинац, Чемберс, Холдинг, Уиллок (Шиф, 84), Коклен (Силва, 90), Эль-Ненни, Жиру (Нелсон, 78), Уолкотт, Уэлбек

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Масуаку, Крессвел (Кэрролл, 65), Коллинз, Рид, Огбонна, Райс, Обьянг, Кина (Арнаутович, 83), Эрнандес (Сахо, 65), Айю.

Предупреждения: Харт, 71.
Теги: Арсенал Вест Хэм
Сегодня, 01:06
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