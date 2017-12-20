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СМИ: "Брайтон" готов сделать улучшенное предложение "Спартаку" по Зе Луишу

"Брайтон" готов увеличить предложение "Спартаку" по форварду Зе Луишу, информирует The Sun.

Ранее сообщалось, что английская команда первоначально предлагала за игрока сборной Кабо-Верде чуть более 5 миллионов евро, однако красно-белые не согласились продать одного из своих главных форвардов в преддверии плей-офф Лиги Европы и весенней части сезона РФПЛ.
Теги: Спартак Зе Луиш Трансферы
Сегодня, 01:11
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 02:56) #
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"Брайтон" это что?!
Пошли ... smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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