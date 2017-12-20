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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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На твёрдую четвёрку: ЦСКА выжил в условиях кадрового голода в 2017 году
Виктор Гончаренко окончательно обжился в ЦСКА. При нём московский клуб набрал самое большое количество очков на групповом этапе Лиги чемпионов в своей истории, удержался в группе преследователей «Локомотива» в российском чемпионате. Неплохие результаты команды явно диссонируют с тем, в каких условиях развивается клуб. Rusfootball.info – о непростой ситуации в армейском клубе.
Режим-эконом
Перед началом сезона во время летнего трансферного окна болельщики ЦСКА могли с завистью наблюдать за тем, как «Зенит» скупает легионеров, составляя собственную дрим-тим. Конечно, поклонники армейского клуба уже привыкли к тому, что ЦСКА не выкладывает многомиллионные суммы за новобранцев, но до последнего не верилось в полную засуху.
В результате ЦСКА так и не сделал ни одного приобретения, если не считать перевода из молодёжной команды в основную целой группы игроков. Стремление жить в режиме «эконом» и Евгения Гинера появилось ещё несколько лет назад. Как утверждает авторитетный ресурс Transfermarkt.com, последняя покупка (не аренда) ЦСКА датируется ещё сезоном 2013/2014. Тогда москвичи выложили 9,5 миллиона евро за Витиньо, а также за 3,6 миллиона евро купили Цубера и Миланова. После этого трансферный бюджет армейцев составлял ровно ноль рублей. Подобная позиция руководства ЦСКА, конечно, удивляет. Особенно на фоне того, что во время предыдущего межсезонья армейцы продали Ахмеда Мусу в «Лестер» за 19,5 миллиона евро.
Безусловно, ЦСКА – не единственный клуб РФПЛ, не тратившийся на покупку игроков перед началом сезона. Но из всех команд, оказавшихся по итогам 2017 года в верхней пятёрке, именно ЦСКА испытывает наибольшие кадровые проблемы. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в заявку команды на матч. На скамейке запансых лишь опальному Аарону Оланаре уже исполнилось 22 года. Все остальные резервисты ЦСКА являются вчерашними юниорами.
Оланаре так и не принёс пользу ЦСКА
Сам Виктор Гончаренко в недавнем интервью признался, что кадровый вопрос его беспокоит куда меньше, чем журналистов и болельщиков. В то же время наставник ЦСКА заметил, что хотел бы во время зимней паузы получить нападающего, чтобы не пришлось и дальше использовать Понтуса Вернблума на позиции центрфорварда. Впрочем, по словам Гончаренко, даже отсутствие усиления не станет проблемой.
Наверняка, главный тренер ЦСКА прекрасно понимал, что он идёт в клуб, руководство которого не будет тратить большие деньги. От армейцев уже не ждут серьёзных приобретений, а перед зимней паузой гораздо более актуальным является вопрос о том, кто покинет команду. Так, не утихают слухи о возможном переходе Александра Головина в один из европейских клубов. Вроде бы в Испании интересуются Дзагоевым. Представить «армейцев» без них сегодня уже невозможно, поэтому дальнейшие перспективы московского клуба в весенней части сезона будут полностью зависеть от того, с каким багажом подойдёт ЦСКА к старту.
Реформы Гончаренко
12 декабря исполнился год с того момента, как Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА. За этот год ему удалось добиться определённых успехов. После того, как Леонид Слуцкий объявил о своём уходе из ЦСКА, многие болельщики были настроены пессимистично. Аналогичные настроения царили и после ухода Валерия Газзаева из московского клуба. И ЦСКА действительно изрядно полихорадило во времена Хуанде Рамоса и Зико. Сейчас всё идёт к тому, что очередная эпоха московского клуба будет связана с именем Гончаренко.
При весьма ограниченных условиях Виктору Гончаренко удалось удержать ЦСКА на высоком уровне. Армейцы научились добиваться результата при плохой и откровенно слабой игре. Так было, к примеру, в первом матче с «Янг Бойз» в квалификации Лиги чмпионов. Швейцарцы вполне могли лишить ЦСКА путёвки в групповой этап турнира, но армейцы выдержали натиск соперника, а затем ещё и подкараулили его ошибку. Футболисты ЦСКА научились включаться на тайм, чего хватает, чтобы перевернуть игру в свою пользу. Вспомним гостевые встречи с «Базелем» и «Бенфикой».
После перевода Вернблума в атаку "ожил" Натхо
Стоит отметить и тактическую гибкость Виктора Гончаренко. Он уже произвёл мини-революцию в ЦСКА, перестроив игру команды на современный вариант с тремя центральными защитниками. Перевод Вернблума в атаку стал не только смелым, но и весьма эффективным решением проблемы центрального форварда. Новому главному тренеру ЦСКА удалось вернуть к жизни Натхо, который в последние годы всё быстрее приближался к незавидной роли резервиста. Заметно прибавили Щенников, Васин и Головин. Виден определённый прогресс у армейской молодёжи, среди которой стоит выделить Кучаева.
Известный телекомментатор и футбольный эксперт Василий Уткин прямо говорит о том, что он стал иначе относиться к главному тренеру ЦСКА. Ранее Гончаренко неоднократно подвергался критике со стороны Уткина. Теперь же эксперт называет его одним из лучших тренеров РФПЛ.
Оценка «хорошо»
Пожалуй, в нынешней ситуации для ЦСКА хорошим результатом в чемпионате России будет финиш в верхней тройке, что позволит сыграть в Лиге чемпионов. Бороться за чемпионство армейцам сложновато: по составу ЦСКА явно уступает «Зениту» и «Спартаку».
Первую треть пути ЦСКА завершил на пятой строчке в двух очках от третьего (и второго) места. От лидирующего «Локомотива» подопечные Гончаренко отстают на десять очков. При этом ЦСКА уже вряд ли опустится ниже пятого места. Идущая шестой «Уфа» отстаёт от армейского клуба на восемь очков. Даже если ЦСКА и останется лишь на пятом месте, такой результат можно будет нащвать удовлетворительным.
В то же время отметим и довольно успешное выступление ЦСКА в Лиге чемпионов. Во-первых, москвичи преодолели два квалификационных этапа турнира. Во-вторых, подопечные Гончаренко обеспечили себе еврокубковую весну, хоть и лишь в Лиге Европы. Очевидно, что москвичи могли рассчитывать на большее, но сказались кадровые проблемы. Усталость игроков пришлась на ключевые матчи с «Базелем», а заменить физически истощённых лидеров Виктору Гончаренко было некем.
Поражение в Москве от "Базеля" стало фатальным
ЦСКА завершил групповой этап с девятью набранными очками. Это – второй результат в истории армейского клуба. Лучше было лишь в сезоне 2009/2010, когда армейцы десять очков. Тогда ЦСКА вышел в плэй-офф и даже прошёл в 1/8 финала «Севилью», но дальше москвичей остановил «Интер», который и выиграл турнир. Девять очков ранее ЦСКА удавалось набрать и в сезоне 2011/2012. Тогда этого хватило, чтобы квалифицироваться в плэй-офф со второго места.
Единственный «неуд» армейцам можно поставить за фиаско в Кубке России. Впрочем, тренерский штаб ЦСКА не скрывал своё отношение к этому турниру. Изначально в стартовом составе оказывались резервисты, а поражение на ранних стадиях избавило ЦСКА от лишней нагрузки. Наверняка, дополнительные кубковые матчи привели бы к лишней потере очков в Премьер-Лиге.
Купить нельзя оставить
Запятую в нужном месте в этом предложении должен поставить Евгений Гинер. Слухи о том, что ЦСКА может быть продан, ходят уже не первый год. Сам Гинер явно устал от того, что в команду постоянно приходится вливать собственные средства. Футбол – не лучшая отрасль для инвестиций, если говорить о возможном заработке.
В пользу данной теории говорят и скромные траты ЦСКА в последние годы. После крымских событий и введения санкций, по слухам, финансовое положение Евгения Гинера заметно ухудшилось. Ещё во время эпохального заседания РФС, стенограмму которого выложила «Новая Газета», Гинер рассказывал о своём бизнесе. Так, Гинер заметил, что 85% его бизнеса находится на Украине, а ещё 15% - в Крыму.
Очевидно, что с 2014 года ситуация для Гинера и его бизнеса стала ещё более напряжённой. И новые слухи о продаже ЦСКА полностью соответствуют здравому смыслу и логике. Василий Уткин недавно обратил внимание на то, что Гинер стал единственным президентом российского клуба, который не прокомментировал итоги жеребьёвки плэй-офф Лиги Европы. К слову, в предыдущие годы Гинер всегда комментировал результаты жеребьёвки. Стоит ли видеть в этом какой-то знак?
Владелец и президент ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб
На днях мы уже писали о том, что «Россети», по всей видимости, купили блок-пакет акций ПФК ЦСКА. Речь идёт о 25% акций клуба. Ранее экономист Никита Кричевский сообщал о продаже Гинером ЦСКА. Впрочем, вскоре гендиректор московского клуба Роман Бабаев опроверг эту информацию.
Пока точных данных о дальнейшей судьбе ЦСКА нет, остаётся лишь запастись терпением и ждать. Но, по всей видимости, подготовка клуба ко второй части сезона будет во многом зависеть от того, появится ли у ЦСКА новый владелец или нет.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Режим-эконом
Перед началом сезона во время летнего трансферного окна болельщики ЦСКА могли с завистью наблюдать за тем, как «Зенит» скупает легионеров, составляя собственную дрим-тим. Конечно, поклонники армейского клуба уже привыкли к тому, что ЦСКА не выкладывает многомиллионные суммы за новобранцев, но до последнего не верилось в полную засуху.
В результате ЦСКА так и не сделал ни одного приобретения, если не считать перевода из молодёжной команды в основную целой группы игроков. Стремление жить в режиме «эконом» и Евгения Гинера появилось ещё несколько лет назад. Как утверждает авторитетный ресурс Transfermarkt.com, последняя покупка (не аренда) ЦСКА датируется ещё сезоном 2013/2014. Тогда москвичи выложили 9,5 миллиона евро за Витиньо, а также за 3,6 миллиона евро купили Цубера и Миланова. После этого трансферный бюджет армейцев составлял ровно ноль рублей. Подобная позиция руководства ЦСКА, конечно, удивляет. Особенно на фоне того, что во время предыдущего межсезонья армейцы продали Ахмеда Мусу в «Лестер» за 19,5 миллиона евро.
Безусловно, ЦСКА – не единственный клуб РФПЛ, не тратившийся на покупку игроков перед началом сезона. Но из всех команд, оказавшихся по итогам 2017 года в верхней пятёрке, именно ЦСКА испытывает наибольшие кадровые проблемы. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в заявку команды на матч. На скамейке запансых лишь опальному Аарону Оланаре уже исполнилось 22 года. Все остальные резервисты ЦСКА являются вчерашними юниорами.
Оланаре так и не принёс пользу ЦСКА
Сам Виктор Гончаренко в недавнем интервью признался, что кадровый вопрос его беспокоит куда меньше, чем журналистов и болельщиков. В то же время наставник ЦСКА заметил, что хотел бы во время зимней паузы получить нападающего, чтобы не пришлось и дальше использовать Понтуса Вернблума на позиции центрфорварда. Впрочем, по словам Гончаренко, даже отсутствие усиления не станет проблемой.
Наверняка, главный тренер ЦСКА прекрасно понимал, что он идёт в клуб, руководство которого не будет тратить большие деньги. От армейцев уже не ждут серьёзных приобретений, а перед зимней паузой гораздо более актуальным является вопрос о том, кто покинет команду. Так, не утихают слухи о возможном переходе Александра Головина в один из европейских клубов. Вроде бы в Испании интересуются Дзагоевым. Представить «армейцев» без них сегодня уже невозможно, поэтому дальнейшие перспективы московского клуба в весенней части сезона будут полностью зависеть от того, с каким багажом подойдёт ЦСКА к старту.
Реформы Гончаренко
12 декабря исполнился год с того момента, как Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА. За этот год ему удалось добиться определённых успехов. После того, как Леонид Слуцкий объявил о своём уходе из ЦСКА, многие болельщики были настроены пессимистично. Аналогичные настроения царили и после ухода Валерия Газзаева из московского клуба. И ЦСКА действительно изрядно полихорадило во времена Хуанде Рамоса и Зико. Сейчас всё идёт к тому, что очередная эпоха московского клуба будет связана с именем Гончаренко.
При весьма ограниченных условиях Виктору Гончаренко удалось удержать ЦСКА на высоком уровне. Армейцы научились добиваться результата при плохой и откровенно слабой игре. Так было, к примеру, в первом матче с «Янг Бойз» в квалификации Лиги чмпионов. Швейцарцы вполне могли лишить ЦСКА путёвки в групповой этап турнира, но армейцы выдержали натиск соперника, а затем ещё и подкараулили его ошибку. Футболисты ЦСКА научились включаться на тайм, чего хватает, чтобы перевернуть игру в свою пользу. Вспомним гостевые встречи с «Базелем» и «Бенфикой».
После перевода Вернблума в атаку "ожил" Натхо
Стоит отметить и тактическую гибкость Виктора Гончаренко. Он уже произвёл мини-революцию в ЦСКА, перестроив игру команды на современный вариант с тремя центральными защитниками. Перевод Вернблума в атаку стал не только смелым, но и весьма эффективным решением проблемы центрального форварда. Новому главному тренеру ЦСКА удалось вернуть к жизни Натхо, который в последние годы всё быстрее приближался к незавидной роли резервиста. Заметно прибавили Щенников, Васин и Головин. Виден определённый прогресс у армейской молодёжи, среди которой стоит выделить Кучаева.
Известный телекомментатор и футбольный эксперт Василий Уткин прямо говорит о том, что он стал иначе относиться к главному тренеру ЦСКА. Ранее Гончаренко неоднократно подвергался критике со стороны Уткина. Теперь же эксперт называет его одним из лучших тренеров РФПЛ.
Оценка «хорошо»
Пожалуй, в нынешней ситуации для ЦСКА хорошим результатом в чемпионате России будет финиш в верхней тройке, что позволит сыграть в Лиге чемпионов. Бороться за чемпионство армейцам сложновато: по составу ЦСКА явно уступает «Зениту» и «Спартаку».
Первую треть пути ЦСКА завершил на пятой строчке в двух очках от третьего (и второго) места. От лидирующего «Локомотива» подопечные Гончаренко отстают на десять очков. При этом ЦСКА уже вряд ли опустится ниже пятого места. Идущая шестой «Уфа» отстаёт от армейского клуба на восемь очков. Даже если ЦСКА и останется лишь на пятом месте, такой результат можно будет нащвать удовлетворительным.
В то же время отметим и довольно успешное выступление ЦСКА в Лиге чемпионов. Во-первых, москвичи преодолели два квалификационных этапа турнира. Во-вторых, подопечные Гончаренко обеспечили себе еврокубковую весну, хоть и лишь в Лиге Европы. Очевидно, что москвичи могли рассчитывать на большее, но сказались кадровые проблемы. Усталость игроков пришлась на ключевые матчи с «Базелем», а заменить физически истощённых лидеров Виктору Гончаренко было некем.
Поражение в Москве от "Базеля" стало фатальным
ЦСКА завершил групповой этап с девятью набранными очками. Это – второй результат в истории армейского клуба. Лучше было лишь в сезоне 2009/2010, когда армейцы десять очков. Тогда ЦСКА вышел в плэй-офф и даже прошёл в 1/8 финала «Севилью», но дальше москвичей остановил «Интер», который и выиграл турнир. Девять очков ранее ЦСКА удавалось набрать и в сезоне 2011/2012. Тогда этого хватило, чтобы квалифицироваться в плэй-офф со второго места.
Единственный «неуд» армейцам можно поставить за фиаско в Кубке России. Впрочем, тренерский штаб ЦСКА не скрывал своё отношение к этому турниру. Изначально в стартовом составе оказывались резервисты, а поражение на ранних стадиях избавило ЦСКА от лишней нагрузки. Наверняка, дополнительные кубковые матчи привели бы к лишней потере очков в Премьер-Лиге.
Купить нельзя оставить
Запятую в нужном месте в этом предложении должен поставить Евгений Гинер. Слухи о том, что ЦСКА может быть продан, ходят уже не первый год. Сам Гинер явно устал от того, что в команду постоянно приходится вливать собственные средства. Футбол – не лучшая отрасль для инвестиций, если говорить о возможном заработке.
В пользу данной теории говорят и скромные траты ЦСКА в последние годы. После крымских событий и введения санкций, по слухам, финансовое положение Евгения Гинера заметно ухудшилось. Ещё во время эпохального заседания РФС, стенограмму которого выложила «Новая Газета», Гинер рассказывал о своём бизнесе. Так, Гинер заметил, что 85% его бизнеса находится на Украине, а ещё 15% - в Крыму.
Очевидно, что с 2014 года ситуация для Гинера и его бизнеса стала ещё более напряжённой. И новые слухи о продаже ЦСКА полностью соответствуют здравому смыслу и логике. Василий Уткин недавно обратил внимание на то, что Гинер стал единственным президентом российского клуба, который не прокомментировал итоги жеребьёвки плэй-офф Лиги Европы. К слову, в предыдущие годы Гинер всегда комментировал результаты жеребьёвки. Стоит ли видеть в этом какой-то знак?
Владелец и президент ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб
На днях мы уже писали о том, что «Россети», по всей видимости, купили блок-пакет акций ПФК ЦСКА. Речь идёт о 25% акций клуба. Ранее экономист Никита Кричевский сообщал о продаже Гинером ЦСКА. Впрочем, вскоре гендиректор московского клуба Роман Бабаев опроверг эту информацию.
Пока точных данных о дальнейшей судьбе ЦСКА нет, остаётся лишь запастись терпением и ждать. Но, по всей видимости, подготовка клуба ко второй части сезона будет во многом зависеть от того, появится ли у ЦСКА новый владелец или нет.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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