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Полузащитник "Црвены Звезды": ЦСКА - команда с традициями и бешеным бюджетом

Полузащитник "Црвены Звезды" Митчелл Доналд дал оценку сопернику по 1/16 финала Лиги Европы - московскому ЦСКА.

"В Лиге Европы мы хотим пройти как можно дальше. ЦСКА – это команда с традициями и бешеным бюджетом, но мы "Црвена Звезда". Мы будем стараться победить, даже если против нас выйдут "Барселона" или "Реал".

Нас уже не раз списывали со счетов, но нужно помнить, что на поле выходят такие же 11 человек, как и мы", – передает слова Доналда Blic Sport.
Теги: ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 01:17
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№1 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 02:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
О да бюджет у них и правда бешеный joy
Регистрация: 11.12.2017
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