Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в Кубке английской лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Кубок Англии

1/4 финала

"Лестер Сити" – "Манчестер Сити" 1:1 (3:4)

Голы: Силва, 26, Варди, 90+7 (пен.)

"Лестер Сити": Хамер, Фукс, Магир, Драгович (Беналуань, 111), Чилвел (Грей, 71), Амарти, Олбрайтон (Марез, 57), Иборра, Кинг, Окадзаки, Ихеаначо (Варди, 57)

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Адарабиойо, Мангала (Уолкер, 81), Фоден (Деле-Баширу, 90+1), Зинченко, Туре, Гюндоган, Силва, Диас (Нмеча, 88), Жезус

Предупреждения: Ихеаначо, 23, Гюндоган, 61, Данило, 90+6, Уолкер, 96, Магир, 105
Теги: Манчестер Сити Лестер
Сегодня, 02:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.